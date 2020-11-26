«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

Вместо даты и времени последнего визита этого человека его подписчики увидят надпись «Страница умершего человека». Надпись будет видна только на странице, в поиске и списках друзей отображаться не будет.

Соцсеть «ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей. Вместо даты и времени последнего визита этого человека его подписчики увидят надпись «Страница умершего человека», рассказали в компании РИА Новости .

Для того, чтобы отметка появилась, родственникам нужно обратиться в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.

Надпись будет видна только на странице, в поиске и списках друзей отображаться не будет.