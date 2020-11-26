Видео: житель Спасского района показал, как убил сына из-за политического спора

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, материалы передали в суд. Пенсионер раскаялся и рассказал, что отношения с сыном у него были хорошие.

Житель села Выжелец Спасского района показал, как убил своего сына. Кадры оперативной съемки опубликовал телеканал «Город».

Известно, что в августе 44-летний мужчина приехал в отпуск к родителям. Семья пригласила на шашлыки соседей, за встречу выпили. Между отцом и сыном завязался спор из-за политики. 67-летний мужчина схватил нож и дважды ударил им потерпевшего.

До приезда скорой обвиняемый зажимал раны сына, но помочь тому не удалось, он скончался.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, материалы передали в суд. Пенсионер раскаялся и рассказал, что отношения с сыном у него были хорошие.