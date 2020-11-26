Вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года

Вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в оборот выпущено уже более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Lenta.ru .

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «будет определенная этапность, но задача состоит в том, чтобы были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить [вакциной] всех желающих». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в оборот выпущено уже более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V».

До конца года планируют произвести еще больше двух миллионов.