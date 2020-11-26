В Уфе задержали подозреваемого в педофилии

В Уфе задержали подозреваемого в педофилии 22-бомжа. Он надругался над мальчиком и ограбил его. Благодаря оперативным действиям полиции педофила быстро задержали.

В Уфе задержали подозреваемого в педофилии 22-летнего бомжа. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает СК Башкортостана.

По версии следствия, 15 ноября 2020 года подозреваемый на лестничной площадке надругался над маленьким мальчиком. Затем он отнял у него телефон и деньги.

Мать ребенка тут же обратилась в полицию. В итоге личность подозреваемого быстро установили.

Сейчас возможный педофил задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.