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В Шацком районе в аварии с фурой пострадал школьник
Травмы получили два пассажира легковой машины, в том числе девятиклассник. Пострадавших госпитализировали.

В Шацком районе в аварии с фурой пострадал школьник. Об этом сообщило издательство «Пресса».

ДТП произошло в среду, 25 ноября, в 19:50 на 351 километре трассы М-5 Москва — Челябинск. Фура врезалась в ехавший впереди Renault Sandero.

Травмы получили два пассажира легковой машины, в том числе девятиклассник. Пострадавших госпитализировали.

«Водитель грузовой машины, уроженец Республики Мордовия, ехал из Москвы в Пензу, — пояснил инспектор по пропаганде Шацкой ГИБДД Алексей Ефремов. — Водитель и пассажиры — жители Сасова».