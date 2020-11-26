В Рыбновском районе «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

ДТП произошло в четверг, 26 ноября, примерно в 1:37 на 172 километре трассы М-5 «Урал». 35-летний рязанец на «ГАЗели» сбил находившегося на проезжей части 21-летнего жителя Рыбновского района.