В рязанской поликлинике организовали отдельный прием пациентов с температурой

Для этого в левом крыле здания на первом этаже выделили кабинет терапевта с отдельным входом. Отмечается, что потоки пациентов регулирует администратор. Специалист постоянно находится в холле поликлиники и помогает записываться к врачу через инфомат.

В рязанской поликлинике №2 организовали отдельный прием пациентов с повышенной температурой и другими признаками ОРВИ. Для этого в левом крыле здания на первом этаже выделили кабинет терапевта с отдельным входом, пишет издательство « Пресса ».

По словам заместителя главврача по поликлинике имени Семашко Ольги Удовиченко, в случае необходимости здесь берут мазки на коронавирус.

Отмечается, что потоки пациентов регулирует администратор. Специалист постоянно находится в холле поликлиники и помогает записываться к врачу через инфомат.