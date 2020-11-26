В Рязанской области обновили суточный рекорд по COVID-19

В России зарегистрировали 25 487 заразившихся (всего 2 187 990), вылечились 25 073 пациента (1 685 492), умерли 524 человека (38 062).

В Рязанской области обновили суточный рекорд по COVID-19. В регионе выявили 120 новых случаев заражения, сообщил столичный оперштаб в четверг, 26 ноября.

С начала пандемии заразились 13 587 рязанцев, выздоровели 10 828 (за сутки 234), умерли 85 человек (один летальный случай за сутки).

В России зарегистрировали 25 487 заразившихся (всего 2 187 990), вылечились 25 073 пациента (1 685 492), умерли 524 человека (38 062).