В Рязани расширят карту персональной ответственности за уборку города от снега

С таким предложением на совещании 25 ноября выступил замглавы администрации Владимир Бурмистров. В спальных районах контроль за работой подрядчиков смогут осуществлять активисты ТОС.

В Рязани расширят карту персональной ответственности за уборку всей территории города от снега. С таким предложением на совещании 25 ноября выступил замглавы администрации Владимир Бурмистров.

В частности, муниципальные предприятия, управляющие компании и частные организации назначат ответственными за уборку и посыпку не только своих участков, но и прилегающих зеленых зон, дорожек, проездов. В спальных районах контроль за работой подрядчиков смогут осуществлять активисты ТОС.

Представителям из числа инициативных жителей также предложат оказать помощь в обработке территорий общего пользования, дорожек и тропинок противогололедной смесью. Дирекция благоустройства окажет организациям и горожанам необходимую поддержку.

«Качество уборки города во многом зависит от синхронности действий всех служб и предприятий, а также поддержке общественности», — заключил Владимир Бурмистров.