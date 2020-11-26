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В Рязани подвели итоги «масочных» рейдов с участием заместителей Любимова
В среду, 25 ноября, в Рязани подвели итоги первого дня рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Помимо полицейских и росгвардейцев, в них участвовали зампреды правительства Евгений Беленецкий и Дмитрий Филиппов.

В среду, 25 ноября, в Рязани подвели итоги первого дня рейдов по соблюдению масочного режима. Помимо полицейских и росгвардейцев, в них участвовали зампреды правительства Евгений Беленецкий и Дмитрий Филиппов, сообщил региональный оперштаб.

Результаты рейдов обсудили с первым зампредом правительства Анной Росляковой. Проверки проводили на железнодорожных и автовокзалах, а также остановках общественного транспорта. По словам участников рейдов, большинство рязанцев с пониманием относится к проводимым мероприятиям. При этом, в некоторых случаях горожане «не осознают необходимость соблюдения масочного режима на остановках общественного транспорта».

«Необходимо, чтобы жители региона помнили, что остановка — это именно общественное место, и по нормативным документам, и по сути, там сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в час пик, — отметила Рослякова. — Поэтому нужно объяснять нормы и правила, почему важно защищать себя и окружающих. Наша цель не штрафы, а защита граждан. Сегодня, большинство людей прислушивалось и надевало маски».

Рейды продолжат.

На тех, кто отказывается носить маски в общественных местах, составят протоколы по статье 20.6.1 КоАП. Нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

Ранее рязанский губернатор потребовал усилить контроль за масочным режимом, он поручил выходить на рейды сотрудникам правительства.