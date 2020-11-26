В Рязани МТС запустила дистанционное подключение еSIM

МТС запустила в эксплуатацию eSIM, которые позволяют обойтись без пластиковых SIM-карт. Виртуальные «симки» уже доступны для рязанцев. Подключить их можно, сохранив свой номер, через салон связи, а также дистанционно через сайт. Важно, чтобы смартфон поддерживал эту технологию.

МТС запустила в эксплуатацию eSIM, которые позволяют обойтись без пластиковых SIM-карт. Виртуальные «симки» уже доступны для рязанцев. Подключить их можно, сохранив свой номер, через салон связи, а также дистанционно через сайт. Важно, чтобы смартфон поддерживал эту технологию.

Привычные пластиковые SIM-карты уступают свое место виртуальным чипам нового поколения. Теперь «симку» не нужно вставлять в смартфон, переставлять из одного устройства в другое, ее нельзя сломать или потерять, потому что eSIM — это записанная информация. При этом, она обеспечивает абонента всеми сервисами оператора.

Новая технология сегодня доступна всем владельцам смартфонов, которые поддерживают eSIM — это большинство современных моделей Apple, Samsung, Huawei и других брендов. Виртуальная симка в виде чипа уже встроена в устрогйство, как Bluetooth или NFC, достаточно просто «записать» на него номер абонента или несколько номеров, а также тариф. И делается это прямо в смартфоне.

Как перйти на eSIM?

Абоненты МТС могут заказать eSIM прямо на сайте — этот процесс мало чем отличается от покупки обычной SIM-карты. Нужно просто выбрать номер и тариф и подтвердить личность с помощью портала Госуслуг. В итоге вы получите электронный ваучер с QR-кодом, который поможет активировать eSIM на гаджете.

— этот процесс мало чем отличается от покупки обычной SIM-карты. Нужно просто выбрать номер и тариф и подтвердить личность с помощью портала Госуслуг. В итоге вы получите электронный ваучер с QR-кодом, который поможет активировать eSIM на гаджете. Если вы абонент другого оператора, но хотите подключить eSIM МТС, то сделать это можно в салонах связи. Специалист поможет произвести необходимые настройки и активировать номер. В салоне МТС вы можете обменять физическую SIM-карту с вашим действующим номером на eSIM. И наоборот.

Легко активировать eSIM вам может инструкция .

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