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В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи
300 млн рублей на это выделит госкомпания «Дом.РФ», рассказал РБК ее гендиректор Виталий Мутко. Отмечается, что программа будет распространяться только на первичный рынок. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядчиком.

В России запустят пилотный проект программы льготной ипотеки на покупку частных домов. 300 млн рублей на это выделит госкомпания «Дом.РФ», рассказал РБК ее гендиректор Виталий Мутко.

Планируется, что проект запустят в декабре, а продлится он до 1 июля 2021 года. В это время программой смогут воспользоваться молодые пары (до 35 лет) с детьми (до 19 лет).

По словам Мутко, ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же сделают лимиты: до 12 млн в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн в других регионах. Срок кредита при этом не должен превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.

Отмечается, что программа будет распространяться только на первичный рынок. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядчиком.