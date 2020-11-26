В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

В России запустят пилотный проект программы льготной ипотеки на покупку частных домов. 300 млн рублей на это выделит госкомпания «Дом.РФ», рассказал
Планируется, что проект запустят в декабре, а продлится он до 1 июля 2021 года. В это время программой смогут воспользоваться молодые пары (до 35 лет) с детьми (до 19 лет).
По словам Мутко, ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же сделают лимиты: до 12 млн в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн в других регионах. Срок кредита при этом не должен превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.
Отмечается, что программа будет распространяться только на первичный рынок. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядчиком.