В пятницу в Рязанской области ожидаются снег и дождь
Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
В пятницу, 27 ноября, в Рязанской области ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -4,+1 градус, днем -2, +3 градуса.
Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.