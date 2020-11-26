В Москве продлили ограничения из-за COVID-19 до середины января

Речь идет о режиме домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также «дистанционке» для как минимум 30 процентов сотрудников компаний.

Мэр Сергей Собянин продлил до 15 января действующие в Москве ограничения из-за COVID-19. Речь идет о режиме домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также «дистанционке» для как минимум 30 процентов сотрудников компаний, сообщил сайт мэра.

Также в столице не работают досуговые учреждения для детей.

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной. По его словам, происходит постепенное сглаживание динамики роста.

«Говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», — говорится в сообщении на сайте мэра.