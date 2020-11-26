В Москве продлили ограничения из-за COVID-19 до середины января
Речь идет о режиме домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также «дистанционке» для как минимум 30 процентов сотрудников компаний.
Мэр Сергей Собянин продлил до 15 января действующие в Москве ограничения из-за COVID-19. Речь идет о режиме домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также «дистанционке» для как минимум 30 процентов сотрудников компаний,
Также в столице не работают досуговые учреждения для детей.
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной. По его словам, происходит постепенное сглаживание динамики роста.
«Говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», — говорится в сообщении на сайте мэра.