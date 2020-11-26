В Госдуме предложили провести выплаты малоимущим к Новому году

Сергей Миронов отметил, что коронавирус и его последствия ударили практически по всем сферам экономики и по всему обществу, а малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам из-за этого пришлось труднее остальных категорий населения.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить по 10 тысяч рублей малоимущим к Новому году. Сообщает РИА Новости.

Миронов отметил, что коронавирус и его последствия ударили практически по всем сферам экономики и по всему обществу, а малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам из-за этого пришлось труднее остальных категорий населения.

«Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей», — сказал Сергей Миронов. Он добавил, что это можно сделать по аналогии с выплатой семьям с детьми минувшим летом.