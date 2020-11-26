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В «черную пятницу» «Росгосстрах» предложил приобрести полисы с выгодой 30%
Компания «Росгосстрах» объявляет о выгодных предложениях в день всемирных распродаж — «Черную пятницу». Самые популярные онлайн-страховки можно будет приобрести на сайте компании с выгодой в 30%.

Компания «Росгосстрах» объявляет о выгодных предложениях в день всемирных распродаж — «Черную пятницу». Самые популярные онлайн-страховки можно будет приобрести на сайте компании с выгодой в 30%.

Предложение будет действовать три дня, с 00:00 27 ноября и до 23:59 29 ноября — чтобы выгодно приобрести полис, в графе «Уменьшить стоимость» или «Ввести промокод» нужно указать промокод «ПЯТНИЦА».

Сэкономить в «Черную пятницу» смогут автовладельцы и путешественники. В покрытие программы «Помощь на дороге», реализуемой совместно Российским автомобильным товариществом (РАТ), входит широкий набор опций для водителей. Это эвакуация автомобиля при поломке или ДТП; техническая помощь при неисправностях: вскрытие дверей, подзарядка аккумулятора, запуск заглохшего двигателя, подвоз топлива; услуги аварийного комиссара при ДТП, оплата такси, подбор экспертных компаний; также в страховку включены юридические и медицинские онлайн-консультации.

Программа «Каско Профессионал» пригодится опытным водителям на случай ДТП по вине третьих лиц (в этом случае предусмотрен ремонт или выплаты до 600 000 рублей). В полис также включена техническая помощь на дороге после ДТП или в результате поломки, эвакуация машины, оплата такси, онлайн-консультации врачей и юристов. Полисы можно приобрести как на год, так и на 6 месяцев — например, только на зимний период, когда повышаются риски ДТП или поломки автомобиля.

Те, кто планируют совершить поездку по России или за границу, смогут выгодно оформить полис путешественника «Поехали!». Можно выбрать один из вариантов медицинской программы — «Эконом» или «Премиум», а также добавить дополнительные опции: «активный отдых» (для занятия любительскими видами спорта, горными лыжами, дайвингом и пр.), страхование от несчастного случая или защиту багажа. Оба варианта медицинских программ включают диагностику и лечение COVID-19.