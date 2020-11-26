В «черную пятницу» «Росгосстрах» предложил приобрести полисы с выгодой 30%

Компания «Росгосстрах» объявляет о выгодных предложениях в день всемирных распродаж — «Черную пятницу». Самые популярные онлайн-страховки можно будет приобрести на сайте компании с выгодой в 30%.

Компания «Росгосстрах» объявляет о выгодных предложениях в день всемирных распродаж — «Черную пятницу». Самые популярные онлайн-страховки можно будет приобрести на сайте компании с выгодой в 30%.

Предложение будет действовать три дня, с 00:00 27 ноября и до 23:59 29 ноября — чтобы выгодно приобрести полис, в графе «Уменьшить стоимость» или «Ввести промокод» нужно указать промокод «ПЯТНИЦА».

Сэкономить в «Черную пятницу» смогут автовладельцы и путешественники. В покрытие программы «Помощь на дороге» , реализуемой совместно Российским автомобильным товариществом (РАТ), входит широкий набор опций для водителей. Это эвакуация автомобиля при поломке или ДТП; техническая помощь при неисправностях: вскрытие дверей, подзарядка аккумулятора, запуск заглохшего двигателя, подвоз топлива; услуги аварийного комиссара при ДТП, оплата такси, подбор экспертных компаний; также в страховку включены юридические и медицинские онлайн-консультации.

Программа «Каско Профессионал» пригодится опытным водителям на случай ДТП по вине третьих лиц (в этом случае предусмотрен ремонт или выплаты до 600 000 рублей). В полис также включена техническая помощь на дороге после ДТП или в результате поломки, эвакуация машины, оплата такси, онлайн-консультации врачей и юристов. Полисы можно приобрести как на год, так и на 6 месяцев — например, только на зимний период, когда повышаются риски ДТП или поломки автомобиля.