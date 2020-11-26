Увольнение за офлайн и оплата электричества. Госдума внесла поправки в законопроект об «удаленке»

Госдума внесла поправки в законопроект об «удаленке» и приняла его во втором чтении. Третье чтение запланировано на 26 ноября, вступит в силу закон 1 января, передает РБК.

Госдума внесла поправки в законопроект об «удаленке» и приняла его во втором чтении. Третье чтение запланировано на 26 ноября, вступит в силу закон 1 января, передает РБК .

Согласно документу, перевести на «дистанционку» сотрудника можно только с его согласия. При этом работодатель обязан обеспечить его необходимой для труда техникой, а также возместить расходы на электричество.

Время удаленной работы не должно превышать полугода, формат труда можно менять поочередно. Однако «дистанционка» — это не основание для снижения зарплаты.

Кроме того, после поправок из законопроекта убрали «право сотрудника на офлайн». Если работник не выходит на связь более двух дней и не имеет на это уважительной причины, его могут уволить в одностороннем порядке.