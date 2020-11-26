У рязанского медуниверситета появится еще одно общежитие

«Введение в эксплуатацию еще одного общежития, прежде всего, решит актуальную для многих вузов задачу по обеспечению на время обучения иногородних и иностранных студентов жильем», — отметил ректор РязГМУ Роман Калинин.

У рязанского медуниверситета имени Павлова появится еще одно общежитие. Оно откроется в начале следующего учебного года, сообщила пресс-служба вуза.

Общежитие представляет собой пятиэтажное кирпичное здание с двух- и трехместными комнатами. Кроме жилых помещений там будут кухни, прачечные, спортзал и аудитории для подготовки к занятиям.

«Введение в эксплуатацию еще одного общежития, прежде всего, решит актуальную для многих вузов задачу по обеспечению на время обучения иногородних и иностранных студентов жильем», — отметил ректор РязГМУ Роман Калинин.

Здание нового общежития находится недалеко от университетского кампуса и сразу нескольких основных клинических баз вуза.