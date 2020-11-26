Три новогодних салюта в Калуге обойдутся в 1,2 миллиона

Первый салют ожидается 12 декабря во время открытия проекта «Калуга — Новогодняя столица 2021». Второй фейерверк горожане увидят в новогоднюю ночь, а третий — в день закрытия «Новогодней столицы», 9 января.

Три новогодних салюта в Калуге обойдутся в 1 252 050 рублей миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Первый салют ожидается 12 декабря во время открытия проекта «Калуга — Новогодняя столица 2021». Второй фейерверк горожане увидят в новогоднюю ночь, а третий — в день закрытия «Новогодней столицы», 9 января.