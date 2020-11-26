Сорокина поднялась на одну строчку в национальном рейтинге мэров

Исследование за август-ноябрь 2020 года распространил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Согласно ему, рязанцы недовольны уборкой мусора и обработкой улиц от гололеда.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поднялась на одну строчку в национальном рейтинге мэров. Она заняла 61 место из 88 возможных и расположилась между градоначальниками Новосибирска Анатолием Локтем и Нарьян-Мара Олегом Белаком.

Исследование за август-ноябрь 2020 года распространил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Согласно ему, рязанцы недовольны уборкой мусора и обработкой улиц от гололеда.

Ранее сообщалось, что мэр Рязани занимает 62 место в национальном рейтинге.

Фото со страницы Елены Сорокиной во «ВКонтакте»