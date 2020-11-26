\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 75.45 -0.02 27/11
ЦБ EUR 90.03 0.14 27/11
Нал. USD 75.41 / 77.27 16:27
Нал. EUR 89.65 / 90.4 16:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
3 часа назад
417
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
6 часов назад
919
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
12 660
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
26 438
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Силовики освободили «заложников», захваченных «преступниками» на касимовском заводе
На территорию предприятия въехал автомобиль с вооруженными людьми, которые захватили заложников из числа работников и потребовали от губернатора области выполнить ряд политических и экономических требований.

В четверг, 26 ноября, на Приокском заводе цветных металлов в Касимове прошли учения силовиков. Об этом сообщил пресс-центр регионального УФСБ.

Согласно легенде, на территорию предприятия въехал автомобиль с вооруженными людьми, которые захватили заложников из числа работников и потребовали от губернатора области выполнить ряд политических и экономических требований.

В ходе переговоров склонить злоумышленников к отказу от преступления не удалось, их нейтрализовали.