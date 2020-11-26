Силовики освободили «заложников», захваченных «преступниками» на касимовском заводе
На территорию предприятия въехал автомобиль с вооруженными людьми, которые захватили заложников из числа работников и потребовали от губернатора области выполнить ряд политических и экономических требований.
В четверг, 26 ноября, на Приокском заводе цветных металлов в Касимове прошли учения силовиков. Об этом сообщил пресс-центр регионального УФСБ.
Согласно легенде, на территорию предприятия въехал автомобиль с вооруженными людьми, которые захватили заложников из числа работников и потребовали от губернатора области выполнить ряд политических и экономических требований.
В ходе переговоров склонить злоумышленников к отказу от преступления не удалось, их нейтрализовали.