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С начала года сотрудники «Рязаньэнерго» пресекли 56 фактов незаконного потребления электроэнергии
Общий объем хищений составил 33,730 млн кВт/ч на сумму свыше 210 млн рублей. Возбуждено 25 административных дел, 6 человек привлекли к административной ответственности с компенсацией ущерба электросетевой компании и выплатой штрафа.

Сотрудники подразделения безопасности «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выявили 35 фактов безучетного и 21 факт бездоговорного потребления электроэнергии. Общий объем хищений составил 33,730 млн кВт/ч на сумму свыше 210 млн рублей. Возбуждено 25 административных дел, 6 человек привлекли к административной ответственности с компенсацией ущерба электросетевой компании и выплатой штрафа.

«Плановые и внеплановые проверки приборов учета и соблюдения условий действующих договоров энергоснабжения проводятся энергетиками на постоянной основе. Работники Рязаньэнерго оперативно реагируют на сигналы о случаях хищения, поступающие от жителей, а также смежных организаций и правоохранительных органов», — подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Подразделением безопасности электросетевой компании организовано 60 контрольных мероприятий, в результате которых составлены акты о незаконном потреблении электроэнергии, поданы заявления в полицию для привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, в прокуратуру Железнодорожного района Рязани направлены сведения о девяти сайтах, предлагающих к реализации приборы учета с изменениями в конструкции, а также распространяющих информацию о способах хищения электроэнергии.

Энергетики обращают внимание жителей Рязанской области, что самовольное подключение к сетям и вмешательство в работу приборов учета приводят к неконтролируемой нагрузке на энергооборудование и снижению надежности электроснабжения добропорядочных граждан, исправно оплачивающих счета. Происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Законодательством предусмотрено наказание за самовольное подключение к электрическим сетям. Противоправные действия влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

Штраф за повторное самовольное подключение к электросетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии для граждан составляют от 15 до 30 тысяч рублей. Для организаций — от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от двух до трех лет.

Сообщить о фактах хищения электроэнергии можно по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220 (звонок анонимный) или оставить анонимное сообщение на сайте.