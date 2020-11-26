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Рязанский врач дала советы по сбору автоаптечки
С 1 января изменятся правила комплектования автоаптечки. Нововведение прокомментировала врач-терапевт поликлиники №10 Светлана Хинкевич.

С 1 января изменятся правила комплектования автоаптечки. Нововведение прокомментировала врач-терапевт поликлиники №10 Светлана Хинкевич.

В состав аптечки должны будут входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки и лейкопластырь. Водители могут самостоятельно доукомплектовывать аптечку.

Светлана Хинкевич посоветовала учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья не только водителя, но и пассажиров.

«Дополнить перечень препаратов лучше с учетом имеющихся заболеваний. Если существуют проблемы с сердцем, то упор надо сделать на лекарства от сердечно-сосудистых патологий, — приводит слова медика региональный минздрав. —  Если есть другие хронические заболевания, к примеру, сахарный диабет, то всегда следует иметь под рукой препараты, минимизирующие риск развития гипогликемии».

Она рекомендовала постоянно возить с собой антигистаминные препараты в случае, если человек страдает аллергией.