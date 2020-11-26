Рязанская область дополнительно получит более 21,5 миллиарда

В ближайшие три года Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета 21,5 миллиарда рублей. Федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов окончательно приняли на заседании Госдумы в четверг, 26 ноября.

В ближайшие три года Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета 21,5 миллиарда рублей. Федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов окончательно приняли на заседании Госдумы в четверг, 26 ноября.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в бюджете заложены средства на финансовое обеспечение каждого пункта послания президента.

В частности, расходы на нацпроекты составляют более 10% бюджета. На восстановление экономики, помощь бизнесу и поддержку занятости в следующем году направят 638,9 млрд.

Более четверти бюджета направили на выплаты на детей от трех до семи лет, бесплатное горячее питание в школах, выплаты классным руководителям, создание детских школ искусств, помощь регионам, которые находятся в трудной экономической ситуации. В 2021 году на это пойдет около 1 трлн и примерно по столько же в плановом периоде.

На 13% по сравнению с прошлым годом выросло финансирование на здравоохранение. По словам Макарова, на это каждый год будут направлять по 90 млрд.

Также депутат сообщил, что из 21,5 млрд, выделенных Рязанской области, 10 млрд регион получит уже в 2021 году.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил Андрея Макарова за активную работу. «Существенная поддержка регионов, которая предусматривается в бюджете, позволит нам продолжать системную работу по укреплению и развитию экономики, реализации национальных проектов и социальных программ», — сказал он.