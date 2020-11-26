Рязанская гордума изменила порядок выплат компенсаций депутатам

Изменения связаны с проверкой прокуратуры расходов депутатов. На заседании отметили, что изменения предполагают исключение компенсации на деятельность их помощников.

В четверг, 26 ноября, Рязгордума приняла поправки в положение о выплате компенсаций депутатам.

Изменения связаны с проверкой прокуратуры расходов депутатов. На заседании отметили, что изменения предполагают исключение компенсации на деятельность их помощников.

Помимо этого, рассмотрели инициативу о внесении изменений в региональное законодательство, которая позволит муниципальным депутатам иметь оплачиваемых помощников.