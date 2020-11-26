\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 75.45 -0.02 27/11
ЦБ EUR 90.03 0.14 27/11
Нал. USD 75.4 / 77.27 13:09
Нал. EUR 89.9 / 90.4 13:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
33 минуты назад
151
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
12 311
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
26 078
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
48 992
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанцам предложили льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса
АО «Автоградбанк» предложил рязанцам льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Льготные кредиты предприниматели могут взять на конкретные цели, например, инвестиционные или для рефинансирования кредитов на более выгодных условиях.

АО «Автоградбанк» предложил рязанцам льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Льготные кредиты предприниматели могут взять на конкретные цели, например, инвестиционные или для рефинансирования кредитов на более выгодных условиях. Их перечень и условия можно найти здесь.

Чтобы получить льготный кредит, нужно, чтобы бизнес был внесен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствовал условиям программы. Подробнее об этом вы можете прочитать в разделе «Публикации» или на сайте банка.

АО «Автоградбанк». Лицензия ЦБ РФ №1455. Телефон: 8-800-2005-245.