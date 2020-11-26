Рязанцам предложили льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса

АО «Автоградбанк» предложил рязанцам льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Льготные кредиты предприниматели могут взять на конкретные цели, например, инвестиционные или для рефинансирования кредитов на более выгодных условиях.

АО «Автоградбанк» предложил рязанцам льготные кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Льготные кредиты предприниматели могут взять на конкретные цели, например, инвестиционные или для рефинансирования кредитов на более выгодных условиях. Их перечень и условия можно найти здесь .

Чтобы получить льготный кредит, нужно, чтобы бизнес был внесен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствовал условиям программы. Подробнее об этом вы можете прочитать в разделе «Публикации» или на сайте банка.

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