Рязанцам объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно

В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы с официальным трудоустройством, не засчитывается период получения пособия по безработице, учеба и служба в армии. Проверить свой стаж рязанцы могут в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.

Рязанцы с длительным страховым стажем смогут выйти на пенсию досрочно. Для них предусмотрен льготный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста, сообщили в Пенсионном фонде .

Воспользоваться этим правом теперь смогут женщины до 55 лет, отработавшие 37 лет, и мужчины до 60 лет, отработавшие 42 года.

В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы с официальным трудоустройством, не засчитывается период получения пособия по безработице, учеба и служба в армии.

Проверить свой стаж рязанцы могут в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.