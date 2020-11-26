Рязанцам объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно
В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы с официальным трудоустройством, не засчитывается период получения пособия по безработице, учеба и служба в армии. Проверить свой стаж рязанцы могут в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.
Рязанцы с длительным страховым стажем смогут выйти на пенсию досрочно. Для них предусмотрен льготный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста, сообщили в
Воспользоваться этим правом теперь смогут женщины до 55 лет, отработавшие 37 лет, и мужчины до 60 лет, отработавшие 42 года.
В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы с официальным трудоустройством, не засчитывается период получения пособия по безработице, учеба и служба в армии.
Проверить свой стаж рязанцы могут в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.
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