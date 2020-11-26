Россияне станут работать 31 декабря

В ноябре 2019 года депутаты ЛДПР предложили внести такой законопроект. Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов возразил, что российское правительство уже обладает полномочиями перенести один из выходных года на 31 декабря

В Госдуме отклонили предложение сделать 31 декабря выходным. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2019 года депутаты ЛДПР предложили внести такой законопроект. Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов возразил, что российское правительство уже обладает полномочиями перенести один из выходных года на 31 декабря.

Премьер Михаил Мишустин подписал указ, что выходным будет 31 декабря 2021 года. Последний день 2020 года останется рабочим.