\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 75.45 -0.02 27/11
ЦБ EUR 90.03 0.14 27/11
Нал. USD 75.41 / 77.27 16:27
Нал. EUR 89.65 / 90.4 16:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
30 минут назад
121
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
3 часа назад
615
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
12 493
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
26 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Россияне станут работать 31 декабря
В ноябре 2019 года депутаты ЛДПР предложили внести такой законопроект. Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов возразил, что российское правительство уже обладает полномочиями перенести один из выходных года на 31 декабря

В Госдуме отклонили предложение сделать 31 декабря выходным. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2019 года депутаты ЛДПР предложили внести такой законопроект. Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов возразил, что российское правительство уже обладает полномочиями перенести один из выходных года на 31 декабря.

Премьер Михаил Мишустин подписал указ, что выходным будет 31 декабря 2021 года. Последний день 2020 года останется рабочим.