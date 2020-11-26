«РМПТС» спишет рязанцам пени за погашение долгов в декабре

«РМПТС» спишет пени рязанцам, которые полностью отплатят долги и текущее потребление за тепло и горячее водоснабжение. Акция «Взаимная поддержка» продлится с 1 по 31 декабря включительно.

«РМПТС» спишет пени рязанцам, которые полностью отплатят долги и текущее потребление за тепло и горячее водоснабжение. Акция «Взаимная поддержка» продлится с 1 по 31 декабря включительно, сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что условия акции не распространяются на пени, взыскание которых производится по уже вступившим в законную силу решениям судов.