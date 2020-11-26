Пожар уничтожил сарай и гараж с машиной в Старожиловском районе
Пожарные преодолели 14 километров и прибыли на место в 22:26. К этому времени огонь уже уничтожил хозпостройки и перекинулся на дом.
Вечером в среду, 25 ноября, в деревне Хрущево Старожиловского района произошел пожар. Сигнал о возгорании на улице 1-я Полевая поступил спасателям в 22:09, пишет издательство «
Пожарные преодолели 14 километров и прибыли на место в 22:26. К этому времени огонь уже уничтожил хозпостройки и перекинулся на дом. В результате сгорели сарай, гараж с машиной, снегоход, мотоблоки и другое имущество живущего здесь москвича. Дом, баню и часть хозпостроек удалось спасти.
Причину возгорания устанавливают.