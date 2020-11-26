Педофилу вынесли приговор за насилие над рязанской школьницей
Мужчину 1984 года рождения признали виновным в «иных действиях сексуального характера, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Жертве злоумышленника меньше 14 лет.
Педофилу вынесли приговор за насилие над рязанской школьницей. Об этом в четверг, 26 ноября,
Мужчину 1984 года рождения признали виновным в «иных действиях сексуального характера, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Жертве злоумышленника меньше 14 лет.
По пункту «б» части 4 статьи 132 УК мужчину приговорили к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Приговор не вступил в законную силу.