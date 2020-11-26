Оперштаб назвал число «ковидных» пациентов рязанских больниц

Состояние 69 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 45 человек, из них 20 подключили к аппаратам ИВЛ.