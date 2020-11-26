Оперштаб назвал число «ковидных» пациентов рязанских больниц
Состояние 69 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 45 человек, из них 20 подключили к аппаратам ИВЛ.
В среду, 25 ноября, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в больницах находятся 449 пациентов с COVID-19. Среди больных — двое детей.
Состояние 69 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 45 человек, из них 20 подключили к аппаратам ИВЛ.