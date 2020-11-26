Названа дата итогового сочинения для выпускников

Итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могут выбрать изложение.

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили дату итогового сочинения (изложения) в 2020-21 учебном году. Приказ опубликовали на портале правовой информации.

Основной срок проведения сочинения (изложения) — 5 апреля, дополнительные сроки — 21 апреля и 5 мая.

В дополнительные сроки сдать работу могут выпускники, ранее получившие «незачет» или пропустившие написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Напомним, итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могут выбрать изложение.