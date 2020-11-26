На ярмарке в Рязани продавали мясо без документов
Россельхознадзор выявил, что торговля велась продукцией без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Возбуждены два дела об административных правонарушениях, выдано два предписания на утилизацию недоброкачественной продукции.
На ярмарке в Рязани продавали мясо без документов. Об этом сообщает региональное Управления Россельхознадзора.
В субботу, 21 ноября, сотрудники ведомства провели рейд на ярмарке около КДЦ «Октябрь». Россельхознадзор выявил, что торговля велась продукцией без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Возбуждены два дела об административных правонарушениях, выдано два предписания на утилизацию недоброкачественной продукции.