На участке улицы Зубковой ограничили скорость

Между остановкой «Молодежный городок» и кругом в оба направления установили знаки 3.24 (ограничение скорости 40 км), 3.24 (ограничение скорости 20 км) и 1.17 (приближение к искусственной неровности), 5.20 (неровность), 3.25 (конец ограничений). На этом участке дороги появится «лежачий полицейский».

На участке улицы Зубковой ограничили скорость. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила рязанская мэрия.

Между остановкой «Молодежный городок» и кругом в оба направления установили знаки 3.24 (ограничение скорости 40 км), 3.24 (ограничение скорости 20 км) и 1.17 (приближение к искусственной неровности), 5.20 (неровность), 3.25 (конец ограничений). На этом участке дороги появится «лежачий полицейский».

«Мероприятие реализовано в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. К камере фотофиксации скорости знаки и неровности не имеют отношения», — отметили в мэрии.