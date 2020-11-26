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На касимовской кондитерской фабрике начнут внедрять «бережливое производство»
Сотрудникам фабрики предстоит освоить принципы «бережливого производства», а также пройти практикумы на производственных участках по так называемому «картированию» и изучить методы эффективной мотивации.

На касимовском кондитерской фабрике ООО «Верность качеству» начнут внедрять «бережливое производство» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил сайт рязанского правительства.

В среду, 25 ноября, Региональный центр компетенций (РЦК) провел на предприятии стартовое совещание. В нем участвовали замглавы РЦК Павел Крутов, эксперты центра, руководители и сотрудники кондитерской фабрики.

Первый этап работы продлится полгода при кураторстве экспертов РЦК — оператора нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Рязанской области. Сейчас специалисты разрабатывают пилотный проект, в рамках которого начнется внедрение инноваций и технологий «бережливого производства».

Сотрудникам фабрики предстоит освоить принципы «бережливого производства», а также пройти практикумы на производственных участках по так называемому «картированию» и изучить методы эффективной мотивации.

По результатам шестимесячной работы сформируют «План тиражирования» — своеобразный график продвижения всех инструментов «бережливого производства», апробированных и внедренных в рамках пилотного проекта на предприятии.

Предполагается, что благодаря мероприятиям нацпроекта к 2023 году производительность труда на кондитерской фабрике повысится не менее, чем на 30%.