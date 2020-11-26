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На дорогах Рязанской области снизилась аварийность
Об этом говорили 26 ноября на заседании комиссии при правительстве региона по безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Николай Любимов. Он сообщил, что по итогам 10 месяцев в области отмечается положительная тенденция к снижению аварийности.

На дорогах Рязанской области снизилась аварийность. Об этом говорили 26 ноября на заседании комиссии при правительстве региона по безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Николай Любимов.

Он сообщил, что по итогам 10 месяцев в области отмечается положительная тенденция к снижению аварийности. За это время зарегистрировано 1309 ДТП, что на 13,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. На 25,3% произошло меньше летальных исходов при ДТП; на 16,3% — травм различной степени тяжести.

«Работу по обеспечению безопасности дорожного движения будем усиливать и в дальнейшем, а также внедрять дополнительные эффективные меры», — подчеркнул губернатор.

На заседании также обсудили разделение встречных транспортных потоков на участках дорог федерального значения, которые расположены в границах Рязанской области.

Кроме того, рассмотрели целевые показатели по достижению результатов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они касаются снижения количества мест концентрации ДТП и числа погибших на дорогах общего пользования федерального значения в границах региона.