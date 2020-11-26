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Мошенница обманула Рязаньстат почти на два миллиона, ее осудили
Начальница отдела Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области обманула Рязаньстат почти на два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Совесткого райсуда. В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 4 стать 159 УК.

Начальница отдела Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области обманула Рязаньстат почти на два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Совесткого райсуда.

В период с 1 октября 2014 года по 22 мая 2019 года женщина от чужих имен составляла и подписывала документы с ложными сведениями, в том числе госконтракты и акты сдачи-приемки выполненных работ. Рязаньстат перечислял деньги за работу, которые мошенница присваивала. Таким образом она похитила 1 704 486 рублей.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 4 стать 159 УК. С учетом явки с повинной, частичного возмещения вреда, признания вины и раскаяния ее приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото depositphotos.com