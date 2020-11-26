Любимова избрали лидером рязанских единороссов

Кандидатуру Любимова поддержали большинство делегатов собрания. Ранее лидер рязанских единороссов, председатель облдумы Аркадий Фомин написал заявление о досрочном освобождении от полномочий секретаря регионального отделения партии.

В четверг, 26 ноября, губернатора Николая Любимова избрали секретарем рязанского отделения «Единой России». Такое решение приняли на третьем этапе XXXII конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщил сайт областного правительства.

Кандидатуру Любимова поддержали большинство делегатов собрания. Ранее лидер рязанских единороссов, председатель облдумы Аркадий Фомин написал заявление о досрочном освобождении от полномочий секретаря регионального отделения партии.

Губернатор поблагодарил всех за оказанную поддержку, отметив, что партия поддержала его «с первого дня работы в регионе».

«У нас сильное региональное отделение, но жизнь идет вперед, и мы не должны останавливаться на достигнутых хороших результатах, надо продолжать работать командой еще более эффективно, — сказал Николай Любимов. — И ваше сегодняшнее единение еще раз убеждает меня в том, что мы вместе продолжим работать на благо жителей региона, реализовывать важные государственные и партийные инициативы, задачи, которые обозначил наш президент».

Любимов подчеркнул, что для него быть секретарем регионального отделения партии — «не просто дополнительный статус». По словам политика, это «дополнительная очень серьезная ответственность, обязательство активно работать в направлениях, указанных „Единой Россией“ и еще один канал прямых коммуникаций с активными жителями региона, нашими однопартийцами, избирателями».

Среди главных своих задач глава области назвал «объединение всех конструктивных сил региона». По его мнению, это позволит «гораздо динамичнее развивать Рязанскую область, строить качественное взаимодействие на всех уровнях, в том числе федеральном».

Любимов добавил, что во время пандемии важны партийные проекты, направленные на помощь людям, волонтерская работа и общественные приемные, через которые решаются конкретные проблемы граждан.

«Надо сделать все, чтобы этот механизм взаимодействия с жителями региона работал результативно, в полную силу, — сказал глава региона. — Партийные проекты должны продолжать быть ничем иным как проекцией реальных нужд и запросов людей. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все намеченное».