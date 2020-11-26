Калужская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

Ранее Шапша подписал постановление о новых ограничениях. Общепит не будет работать по ночам с 1 декабря. В том числе и в новогоднюю ночь. По словам главы региона, эти ограничения неизбежны.

В среду, 25 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о выходе нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом. Он рассчитывает, что около 140 новых пациентов в сутки — пик для области, передает KP40.ru .

Ранее Шапша подписал постановление о новых ограничениях. Общепит не будет работать по ночам с 1 декабря. В том числе и в новогоднюю ночь. По словам главы региона, эти ограничения неизбежны.

25 ноября в Калужской области зафиксировали максимальный суточный прирост количества заболевших коронавирусом.