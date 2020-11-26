Калужская область расширит помощь гражданам на основании соцконтракта

С принятием изменений государственная социальная помощь на основании социального контракта будет предоставляться, как в виде единовременной, так и в формате ежемесячной выплаты.

В четверг, 26 ноября, комитет по бюджету финансам и налогам под председательством Ирины Яшаниной поддержал изменения в закон «О государственной социальной помощи в Калужской области».

На сегодняшний день размер государственной социальной помощи на основании социального контракта, оказываемой единовременно не более одного раза в пять лет, не может превышать 65 000 рублей — для ведения получателем личного подсобного хозяйства и 100 000 рублей — на осуществление получателем предпринимательской деятельности.

С принятием изменений государственная социальная помощь на основании социального контракта будет предоставляться, как в виде единовременной, так и в формате ежемесячной выплаты.

Единовременная выплата в размере до 250 000 рублей будет осуществляться на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

До 30 000 рублей можно будет единовременно получить на оплату стоимости курса обучения по востребованным на рынке труда Калужской области направлениям.

Ежемесячная выплата с принятием закона будет предоставляться в течение периода действия социального контракта и прилагаемой к нему программы социальной адаптации в размере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Калужской области. Эти средства можно будет направлять на ведение личного подсобного хозяйства, прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, а также реализацию других мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Законопроект будет рассмотрен на заседании сессии 3 декабря.