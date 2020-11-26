Калужская область направит дополнительные средства на соцподдержку граждан

В четверг, 26, ноября на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Ирины Яшаниной калужские депутаты
Всего к главному финансовому документу поступило 11 поправок.
Министр финансов Валентина Авдеева отметила, что после рассмотрения проекта федерального бюджета в Госдуме области дополнительно выделили 3 млрд 700 млн рублей. Эти средства и распределены поступившими в областной парламент поправками.
Большая сумма, по словам Валентины Авдеевой, дополнительно выделена по минздраву на оказание первичной медпомощи — почти 650 млн рублей. Дополнительно выделяются средства по минобру на горячее питание учащихся — 370 млн рублей. 444 млн рублей — выплаты за классное руководство. Почти миллиард выделяется на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.
Валентина Авдеева также добавила, что дополнительно увеличены средства на 100 млн рублей на газификацию. На 30 млн увеличены средства на обеспечение жильем детей-сирот.
Поправками уточняется также перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области.
Ирина Яшанина отметила, что бюджет верстался в непростых экономических условиях, но при этом сохраняется рост собственных налоговых доходов. Это характеризуют здоровую экономическую обстановку в регионе.
«Совместно удается сдерживать ситуацию, что говорит о том, что в следующем году будут выполнены в полном объеме все социальные программы. Есть и инвестиционные проекты. Будут продолжены начатые стройки», — сказала она.
Доходы областного бюджета в 2021 году составят 64 млрд 312 млн рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2021 год прогнозируется в размере 67 млрд 949 млн рублей.
Областной бюджет сохранит социальную направленность. В эту сферу направят 44 млрд 479 млн рублей (66% от общей суммы расходов).
В целом бюджет планируется принять на заседании сессии 3 декабря.