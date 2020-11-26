Калужская область направит дополнительные средства на соцподдержку граждан

В четверг, 26, ноября на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Ирины Яшаниной калужские депутаты рассмотрели поправки, поступившие к проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Ранее его приняли в первом чтении.

В четверг, 26, ноября на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Ирины Яшаниной калужские депутаты рассмотрели поправки , поступившие к проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Ранее его приняли в первом чтении.

Всего к главному финансовому документу поступило 11 поправок.

Министр финансов Валентина Авдеева отметила, что после рассмотрения проекта федерального бюджета в Госдуме области дополнительно выделили 3 млрд 700 млн рублей. Эти средства и распределены поступившими в областной парламент поправками.

Большая сумма, по словам Валентины Авдеевой, дополнительно выделена по минздраву на оказание первичной медпомощи — почти 650 млн рублей. Дополнительно выделяются средства по минобру на горячее питание учащихся — 370 млн рублей. 444 млн рублей — выплаты за классное руководство. Почти миллиард выделяется на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Валентина Авдеева также добавила, что дополнительно увеличены средства на 100 млн рублей на газификацию. На 30 млн увеличены средства на обеспечение жильем детей-сирот.

Поправками уточняется также перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области.

Ирина Яшанина отметила, что бюджет верстался в непростых экономических условиях, но при этом сохраняется рост собственных налоговых доходов. Это характеризуют здоровую экономическую обстановку в регионе.

«Совместно удается сдерживать ситуацию, что говорит о том, что в следующем году будут выполнены в полном объеме все социальные программы. Есть и инвестиционные проекты. Будут продолжены начатые стройки», — сказала она.

Доходы областного бюджета в 2021 году составят 64 млрд 312 млн рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2021 год прогнозируется в размере 67 млрд 949 млн рублей.

Областной бюджет сохранит социальную направленность. В эту сферу направят 44 млрд 479 млн рублей (66% от общей суммы расходов).

В целом бюджет планируется принять на заседании сессии 3 декабря.