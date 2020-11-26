Изменения в водительских удостоверениях и ПТС вступят в силу с 3 декабря

Из-за нововведений «права» менять не нужно, они будут действовать до окончания срока. Затем водителям выдадут документы нового образца.

Изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного средства (ПТС) удостоверениях и свидетельстве о регистрации машины вступят в силу с 3 декабря. Об этом в интервью телеканалу « Россия 24 » заявил замначальника управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД Сергей Фомочкин.

Изменения затронут также форму бланка паспортного средства.

Фомочкин, комментируя изменения, рассказал о дополнении наименования водительского удостоверения на французском и английском. По его словам, эти записи будут вносить, чтобы документ «однозначно трактовался дорожными полицейскими за рубежом».

Из-за нововведений «права» менять не нужно, они будут действовать до окончания срока. Затем водителям выдадут документы нового образца.