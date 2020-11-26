Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии
С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляют на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года, но ее продляют до 2023 года.
Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии,
С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляют на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года, но ее продляют до 2023 года.
В пояснительной записке закона подчеркивается, что такая мера не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».