Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии

С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляют на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года, но ее продляют до 2023 года.

Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии, сообщает РИА Новости в четверг, 26 ноября.

С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляют на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года, но ее продляют до 2023 года.

В пояснительной записке закона подчеркивается, что такая мера не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».