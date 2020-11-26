Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 может протекать после прививки

Замдиректора научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что пациенты могут заразиться коронавирусом даже после прививки от него. По его словам, болезнь в этом случае будет протекать легче.

Замдиректора научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что пациенты могут заразиться коронавирусом даже после прививки от него. По его словам, болезнь в этом случае будет протекать легче, передает РИА Новости.

«Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — пояснил эпидемиолог.

Согласно его словам, после прививки исключены осложнения — пневмония, поражение сердца и почек, замедление реакции.

Горелов посоветовал носить маски и после вакцинации. Он также отметил важность соблюдения социальной дистанции.

«Если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — заключил эксперт.