Депутат Елена Волкова будет получать зарплату в гордуме
Стоит отметить, что в представительном органе на постоянной основе могут работать пять человек. Сейчас на постоянной основе там числится депутат от КПРФ Эвелина Волкова.
Депутат Елена Волкова перешла на постоянную работу в рязгордуму. Такое решение приняли в четверг, 26 ноября на заседании гордумы.
Стоит отметить, что в представительном органе на постоянной основе могут работать пять человек. Сейчас бюджетную ставку в гордуме имеют глава Рязани Юлия Рокотянская и ее заместители Лариса Максимова и Дмитрий Панкин, а также депутат от КПРФ Эвелина Волкова.
Напомним, что Елена Волкова возглавляет фракцию «Единая Россия».
Фото с сайта рязанского отделения «Единой России»