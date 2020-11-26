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Депутат Елена Волкова будет получать зарплату в гордуме
Стоит отметить, что в представительном органе на постоянной основе могут работать пять человек. Сейчас на постоянной основе там числится депутат от КПРФ Эвелина Волкова.

Депутат Елена Волкова перешла на постоянную работу в рязгордуму. Такое решение приняли в четверг, 26 ноября на заседании гордумы.

Стоит отметить, что в представительном органе на постоянной основе могут работать пять человек. Сейчас бюджетную ставку в гордуме имеют глава Рязани Юлия Рокотянская и ее заместители Лариса Максимова и Дмитрий Панкин, а также депутат от КПРФ Эвелина Волкова.

Напомним, что Елена Волкова возглавляет фракцию «Единая Россия».

Фото с сайта рязанского отделения «Единой России»