А что в кино? «Вечер шутов или Серьезно с приветом», «Линия горизонта» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.