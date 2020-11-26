А что в кино? «Вечер шутов или Серьезно с приветом», «Линия горизонта» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Новый год уже скоро, и одна из новинок этой недели создает праздничное настроение — российская комедия «Вечер шутов или Серьезно с приветом».
Шведский триллер «Линия горизонта» показывает непростую ситуацию, в которой оказались летящие на свадьбу молодые люди — самолет неожиданно оказывается без управления над бушующим океаном.
Приключенческое фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» рассказывает о родстве героев сказок, знакомых многих с детства — Питере Пэне и Алисе и их фантазерах-родителях, выдумывающих для своих детей невероятные приключения.
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