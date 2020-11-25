За сутки телефонные мошенники украли у рязанцев более 500 тысяч

По фактам мошенничества завели уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.

За сутки телефонные мошенники украли у рязанцев 540 тысяч рублей. Об этом в среду, 25 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали о якобы незаконных операциях с деньгами клиентов и просили передать данные о карте и выполнить указания.

Со счета 29-летнего рязанского рабочего пропали 260 тысяч рублей, а с банковской карты 42-летней продавщицы похитили более 280 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлениям причастны разные люди.

По фактам мошенничества завели уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.