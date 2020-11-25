Выплаты на первого или второго ребенка рязанцам продлят автоматически

Известно, что правило не коснется тех, кто будет получать эти деньги впервые. Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе — 10 154 руб.

С 1 октября по 1 марта 2021 года рязанцам автоматически продлят выплаты на первого или второго ребенка еще на полгода, пишет ИД «Пресса».

Известно, что правило не коснется тех, кто будет получать эти деньги впервые.

Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе — 10 154 руб.