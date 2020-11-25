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В Скопинском районе загорелся торфяник
На месте работают четыре пожарных расчета и 15 человек. Пожар тушат при помощи мотопомпы, воду забирают из реки. Также территорию окапывают.

Около села Лопатино в Скопинском районе загорелся торфяник. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает издательство «Пресса».

Площадь возгорания составила пять гектаров. Торф залегает на глубине 0,5-30 сантиметров.

На месте работают четыре пожарных расчета и 15 человек. Пожар тушат при помощи мотопомпы, воду забирают из реки. Также территорию окапывают.

«Работу продолжат и завтра утром, потому что такой пожар потушить сразу нельзя. Сегодня ушло много воды — 30 тонн на 20 квадратных метров», — пояснил начальник ПСЧ-41 Виталий Красиков.